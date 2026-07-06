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خبرنگاران تاریخسازترین وداع قرن را لحظه به لحظه ثبت و روایت میکنند؛ وداعی پرشور با رهبر شهید.
خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما، امروز دوشنبه، ۱۵ تیرماه خیزش عظیم و بیسابقه مردم در تشییع رهبر شهید را روایت میکنند.
مسیر اصلی مراسم تشییع امروز از خیابان دماوند، میدان امام حسین (ع)، خیابان انقلاب اسلامی، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی و بزرگراه شهید لشکری خواهد بود.
امروز آخرین وداع پایتخت نشینان با امام شهید است.
گفتنی است؛ مراسم بدرقه آقای شهید ایران فردا سه شنبه، ۱۶ تیرماه در شهر قم، چهارشنبه، ۱۷ تیرماه در کشور عراق و پنجشنبه ۱۸ تیر در شهر مشهد مقدس و تدفین در حرم امام رضا (ع) برگزار می شود.
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