رئیس کمیته امداد و فوریت‌های پزشکی ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر قائد شهید امت از عرضه ۳۳ هزار و ۷۹۸ خدمت در حوزه سلامت به زائران و شرکت‌کنندگان این مراسم خبر داد و گفت: تاکنون هیچ‌گونه فوتی یا صدمات جانی در این مراسم گزارش نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد اسماعیل توکلی، رئیس کمیته امداد و فوریت‌های پزشکی ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر قائد شهید امت اظهار کرد: با مشارکت و همراهی ۲۵۰۰ نفر از کارشناسان اورژانس استان تهران، بخش خصوصی و بهداشت و‌ درمان ستاد کل نیروهای مسلح تاکنون خدمات گسترده‌ای را به زائران و شرکت‌کنندگان در این رویداد جهانی ارائه نموده است.

وی گفت: بر اساس آمار، در بخش خدمات فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی مراسم وداع، مجموعاً ۱۵ هزار و ۹۸۹ مورد خدمت به زائران ارائه شده که از این تعداد، ۹۶ بیمار پس از دریافت اقدامات درمانی جهت ادامه روند درمان به مراکز بیمارستانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس تهران افزود: همچنین برای نخستین بار در کشور و با برنامه‌ریزی و پیگیری اورژانس استان تهران، انتقال ریلی بیماران در این مراسم عملیاتی شد. در حوزه اورژانس هوایی نیز ۱۷ سورتی پرواز با هدف تسریع در عرضه خدمات درمانی و امدادی به مردم عزیز انجام گرفت.

وی ادامه داد: در مجموع تاکنون ۳۳ هزار و ۷۹۸ نفر، از خدمات حوزه سلامت در مراسم وداع و تشییع قائد شهید بهره‌مند شده‌اند. لازم به ذکر است دو مورد احیای قلبی ریوی (CPR) توسط تیم‌های عملیاتی انجام شده است.

توکلی تصریح کرد: خوشبختانه با برنامه‌ریزی دقیق، استقرار مناسب نیروها و تجهیزات، هماهنگی مطلوب میان دستگاه‌های امدادی و درمانی و تلاش شبانه‌روزی خدمتگزاران حوزه سلامت، تاکنون هیچ‌گونه فوتی و صدمات جانی در این مراسم گزارش نشده است.

وی خاطر نشان کرد: اورژانس استان تهران با قدردانی از همکاری مردم عزیز، تا پایان مراسم تشییع در کنار هموطنان بوده و با آمادگی کامل، برای خدمات فوریت‌های پزشکی و امدادی اقدام خواهد نمود.