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مراسم تشییع پیکر آقای شهید ایران، امام سید علی حسینی خامنهای، از ساعت ۶ صبح امروز دوشنبه (۱۵ تیر ۱۴۰۵) با حضور خیل عاشقانِ آن روحِ سفرکرده و مسئولان کشوری و لشکری از خیابان دماوند به سمت میدان آزادی و بزرگراه شهید لشکری، در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از نخستین ساعات بامداد امروز (۱۵ تیر ماه) خیابانهای تهران پذیرای سیل عاشقان و دلدادگان انقلاب اسلامی از اقصی نقاط کشور، با چشمانی اشکبار و دلهایی آکنده از اندوه، است که گرد هم آمدهاند تا پیکر مطهر شهید آیت الله علی خامنهای را تشییع کنند.
مسیر اصلی مراسم تشییع امروز، از خیابان دماوند، میدان امام حسین (ع)، خیابان انقلاب اسلامی، میدان انقلاب اسلامی، خیابان آزادی، میدان آزادی و بزرگراه شهید لشکری خواهد بود.
پرچمهای عزا، نوای قرآن و مرثیه، نظم مثالزدنی جمعیت و آمادگی کامل نیروهای اجرایی، امدادی، انتظامی و خدماتی، صحنهای باشکوه و ماندگار از همبستگی ملی و قدرشناسی مردم، رقم زده است.
همۀ تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر این آیین تاریخی، از ساماندهی مسیرهای ورود و خروج تا استقرار گسترده نیروهای خدمترسان و امکانات رفاهی و درمانی، فراهم شده تا میلیونها سوگوار بتوانند در امنیت و آرامش، در مراسم تشییع با آن شخصیت تاریخساز، حضور یابند.
اکنون خیابانهای تهران، روایتگر حماسهای از عشق، وفاداری و تشییع مردی است که نامش در حافظه تاریخ ایران و جهان اسلام ماندگار خواهد ماند.