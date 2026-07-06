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ایستگاه متروی امام حسین (ع) به علت تراکم شدید جمعیت در محدوده میدان و مسدود بودن مسیرهای خروجی، تا اطلاع بعدی از مدار بهرهبرداری خارج شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، شرکت مترو اعلام کرد به اطلاع مسافران گرامی میرساند، ایستگاه متروی امام حسین (ع) از همین لحظه، بهدلیل تراکم شدید جمعیت در محدوده میدان و مسدود بودن مسیرهای خروجی، تا اطلاع بعدی از مدار بهرهبرداری خارج شده و پذیرش و تخلیه مسافر در این ایستگاه انجام نمیشود.
همچنین با توجه به ازدحام شدید جمعیت در مسیر برگزاری مراسم بدرقه شهید والامقام، برخی ایستگاههای واقع در این مسیر تا اطلاع ثانوی از مدار بهرهبرداری خارج شدهاند و پذیرش و تخلیهٔ مسافر در این ایستگاهها انجام نمیشود.
ایستگاههای مسدود شده (خروجی و ورودی بسته):
ایستگاه امام حسین (ع)
ایستگاه میدان انقلاب اسلامی
ایستگاه تئاتر شهر
ایستگاه فردوسی
ایستگاه توحید
ایستگاه دروازه دولت
ایستگاه شادمان
دراین حال، رضا حشمتی ، قائم مقام عملیات شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه نیز تایید کرد به دلیل انبوه جمعیت زائرانِ مراسم تشییع رهبر شهید امت و با هدف تسهیل تردد آنها در این مسیر، برخی ایستگاه های مترو از مدار خدمت رسانی خارج شدند.
وی افزود: ممکن است به خاطر تسهیل تردد زائران مراسم تشییع رهبر شهید امت، ایستگاه های دیگری از مدار خدمت رسانی خارج شوند.