افشاری کارشناس اقتصادی گفت: با بهره‌گیری از مدیریت هوشمند، آموزش کشاورزان و توسعه مکانیزاسیون می‌توان بخشی از هدررفت تولید را کاهش داد و وابستگی به واردات برنج را کم کرد.

مهدی افشاری توسل در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد محصولات کشاورزی کشور دچار ضایعات می‌شوند، افزود: این هدررفت از مرحله انتخاب بذر و کود تا کاشت، برداشت، بسته‌بندی و صنایع تبدیلی رخ می‌دهد و نیازمند یک نظام یکپارچه مبتنی بر داده، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا است.

وی گفت: سطح زیر کشت برنج در کشور حدود ۶۴۰ تا ۷۵۰ هزار هکتار و تولید داخلی آن حدود ۲.۶ تا ۲.۷ میلیون تن است، اما ایران همچنان سالانه بیش از ۱ تا ۱.۲ میلیون تن برنج وارد می‌کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: خرد بودن اراضی، ضعف در آبیاری و زهکشی، کمبود مکانیزاسیون، انتخاب نادرست ارقام، مصرف غیرعلمی کود و کمبود ظرفیت خشک‌کن‌ها از مهم‌ترین دلایل افزایش ضایعات در شالیزار‌ها به‌ویژه در مازندران و گیلان است.

مهدی افشاری توسل گفت: آموزش کشاورزان، نظارت تخصصی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مهمی در کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری ایفا کند.

وی همچنین افزود: کاهش حتی ۱۰ درصد از ضایعات برنج می‌تواند حدود ۱۰۰ هزار تن به ظرفیت تولید کشور اضافه کند و در کاهش واردات و خروج ارز مؤثر باشد.