\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631\u0650 \u0622\u062e\u0631\u060c \u0641\u0631\u0635\u062a\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc\u0650 \u0631\u0650\u0633\u0627\u0646\u062f\u0646\u0650 \u0641\u0631\u06cc\u0627\u062f\u0650 \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0645\u060c \u0628\u0647 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0628\u0648\u062f..\n