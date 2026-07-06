نایب رئیس مجلس به تبیین نقش امام خامنه‌ای در تحقق حریت و استقلال ملت ایران پرداخت و تأکید کرد که این امام شهید با مجاهدت‌های خود، ایمان به خدا و عمل صالح را در جامعه نهادینه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفتگوی تلویزیونی به تبیین نقش امام خامنه‌ای (ره) در تحقق حریت و استقلال ملت ایران پرداخت و تأکید کرد که این امام شهید با مجاهدت‌های خود، ایمان به خدا و عمل صالح را در جامعه نهادینه کرده است.

علی نیکزاد در سخنانی تأکید کرد که امام خامنه‌ای (ره) با اقدامات خود، قاطبه مردم و کسانی که در جهان به دنبال حریت، شرافت، عزت و استقلال هستند را به ایمان به خدا و عمل صالح دعوت کرده است. وی به واقعه شهادت حضرت علی (ع) در سال ۴۰ هجری قمری اشاره کرد و گفت: ابن ملجم، آن شخص ملعون، در محراب و در ماه مبارک رمضان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام را به شهادت رساند و همان ابن ملجم‌ها که امام خامنه ای (ره) پیش‌تر درباره آنها هشدار داده بود، به شهادت امام ما دست زدند.

نیکزاد ادامه داد: تصریح کرد: امام خامنه‌ای (ره) همواره بر تمامیت ارضی، استقلال و شرافت ایران تأکید داشت و درباره خطرات ناشی از دخالت‌های خارجی هشدار داد.

نایب رئیس مجلس همچنین به تلاش مردم برای دفاع از حق امام اشاره کرد و گفت: مردم با تمام توان خود در برابر دشمن ایستادگی کردند و نشان دادند که نیرو‌های مسلح ما قادر به مقابله با تهدیدها هستند.

نیکزاد در پایان اظهار داشت: ما برای حفظ شرافت و عهد خود با مردم و خداوند باید ادامه دهیم تا کشور در مباحث انرژی و کالا‌ها مختل نشود.