\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f \u061b \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u06cc\u0634\u0628 \u0647\u0645 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u067e\u0631 \u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631\u00a0 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647 \u0628\u06cc\u0639\u062a \u0648 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u060c \u0641\u0631\u06cc\u0627\u062f \u0632\u062f\u0646\u062f \u062a\u0627 \u067e\u06cc\u0631\u0648\u0632\u06cc \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u0645\u0627\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u062d\u0627\u0636\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0627\u0647\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u062a\u062c\u0645\u0639 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0636\u0645\u0646 \u0633\u0648\u06af\u0648\u0627\u0631\u06cc\u060c \u0628\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0622\u06cc\u062a\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc \u062e\u0627\u0645\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062a\u062c\u062f\u06cc\u062f \u0628\u06cc\u0639\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0648 \u062a\u0635\u0631\u06cc\u062d \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u062a\u0627 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0646\u0641\u0633 \u062f\u0631 \u0633\u0646\u06af\u0631 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0632 \u0648\u0644\u0627\u06cc\u062a \u0648 \u0635\u06cc\u0627\u0646\u062a \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0627\u0642\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u0645\u0627\u0646\u062f.