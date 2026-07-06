مراسم رسمی، باشکوه و تاریخی وداع با رهبر شهید و فقید جمهوری اسلامی ایران همچنان در صدر توجه رسانه‌های کشور‌های جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه قرار دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، رسانه‌های کشور‌های اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و استرالیا در ادامه پوشش گسترده خود، ابعاد مختلف دومین روز مراسم تشییع و بزرگداشت رهبر شهید ایران را بازتاب دادند.

پایگاه خبری تمپو اندونزی در گزارشی با اشاره به حضور مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران در دومین روز مراسم، نوشت سه فرزند رهبر شهید، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، در کنار پیکر پدر حضور یافتند.

خبرگزاری رسمی آنتارا نیز گزارش داد: ایران روز یکشنبه در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) نماز میت باشکوهی برای رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران برگزار کرد، این رسانه با اشاره به حضور صد‌ها هزار نفر از عزاداران، نوشت مردم از ساعات اولیه بامداد با در دست داشتن پرچم‌های ایران در محل مراسم حاضر شدند. آنتارا همچنین حضور رئیس‌جمهور، فرماندهان ارشد نظامی و شخصیت‌های برجسته سیاسی و مذهبی در این مراسم را مورد توجه قرار داد.

روزنامه نیو استریت تایمز مالزی نیز با تمرکز بر حضور سه فرزند رهبر شهید، نوشت آنان در کنار پیکر پدر و چهار عضو دیگر خانواده در مراسم نماز میت شرکت کردند، این روزنامه همچنین نوشت روحانیون، فرماندهان نظامی، طلاب حوزه‌های علمیه و صد‌ها هزار نفر از اقشار مختلف مردم برای ادای احترام در مصلای امام خمینی (ره) حضور یافتند، به نوشته این رسانه بسیاری از شرکت‌کنندگان پرچم‌هایی با شعار‌های ضد آمریکا و رژیم صهیونیستی در دست داشتند.

پایگاه خبری اوتوسان مالزی نیز گزارش داد: صد‌ها هزار ایرانی در دومین روز مراسم برای ادای احترام نهایی به رهبر شهید در مجموعه بزرگ مصلای تهران گرد هم آمدند. این رسانه با اشاره به حضور گسترده مردم، از حمل پرچم‌های ایران و تصاویر رهبر شهید و همچنین حضور مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران و شخصیت‌های خارجی در این مراسم خبر داد.

پایگاه خبری سینا اندونزی نیز در گزارشی نوشت: نماز بر پیکر رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران در دومین روز مراسم بزرگداشت با حضور گسترده مردم برگزار شد و صد‌ها هزار نفر برای شرکت در این مراسم راهی تهران شدند. این رسانه نیز حضور سه فرزند رهبر شهید و ادای احترام آنان به پیکر پدر را از محور‌های اصلی گزارش خود قرار داد.

پایگاه مالزیا ریزرو نیز با اشاره به اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در دومین روز مراسم، حضور گسترده مردم و هیئت‌های خارجی در تهران را بازتاب داد و نوشت نمایندگان جنبش انصارالله یمن، جنبش جهاد اسلامی فلسطین، جنبش حماس و دیگر گروه‌های محور مقاومت در این مراسم حضور یافتند و با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند.

روزنامه مانیلا بولتن فیلیپین نیز نوشت: مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران و برادران رهبر جدید ایران برای شرکت در مراسم نماز بر پیکر رهبر شهید در مصلای امام خمینی (ره) حضور یافتند. این رسانه حضور آنان را نماد وحدت، ایستادگی و تداوم ثبات جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و افزود صد‌ها هزار نفر از عزاداران با سردادن شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» خواستار انتقام این جنایت شدند.

پایگاه خبری تای پی بی اس تایلند نیز با تمرکز بر حضور هیئت رسمی این کشور در تهران، گزارش داد دولت تایلند مشاور ارشد وزیر امور خارجه را به عنوان فرستاده ویژه نخست‌وزیر برای شرکت در مراسم تشییع اعزام کرده است. این رسانه همچنین نوشت نماینده ویژه نخست‌وزیر تایلند مراتب تسلیت عمیق دولت و ملت این کشور را به جمهوری اسلامی ایران ابراز کرده است.

کانبرا تایمز استرالیا نیز با اشاره به حضور سه فرزند رهبر شهید در کنار پیکر پدر و دیگر اعضای خانواده، نوشت جمهوری اسلامی ایران در نمایش گسترده‌ای از وفاداری عمومی به نظام و آرمان‌های انقلاب اسلامی، مراسمی باشکوه و چندروزه برای وداع با آیت‌الله سید علی خامنه‌ای برگزار کرده است؛ مراسمی که به نوشته این روزنامه، با انتقال پیکر به اماکن مقدس و حضور گسترده مردم و هیئت‌های خارجی ادامه خواهد یافت.