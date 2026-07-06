سازمان هواشناسی از تداوم ناپایداری‌های جوی در شمال‌غرب و جنوب‌شرق کشور طی روز‌های آینده خبر داد و درباره مواج بودن دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان هشدار داد.



به گزارش گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی چهار روز آینده در برخی مناطق شمالی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گرد وخاک و در مناطق مستعد بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در ارتفاعات گیلان و غرب مازندران بارش‌های پراکنده مورد انتظار است.

سازمان هواشناسی اعلام کرد؛ طی سه روز آینده در شرق هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رشد ابر‌های همرفتی، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید رخ خواهد داد.

بر اساس این گزارش، طی سه روز آینده در نوار شرقی، بخش‌هایی از مرکز کشور و دامنه‌های جنوبی البرز نیز در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

همچنین دریای خزر امروز و خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان تا روز چهارشنبه مواج خواهند بود و احتیاط در تردد و فعالیت‌های دریایی توصیه می‌شود.