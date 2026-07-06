فراخوان شبکه دنا برای ثبت جلوههای ویژه وداع و بدرقه رهبر شهید امت
فضای مجازی شبکه دنا برای ارسال و ثبت جلوههای ویژه وداع و بدرقه رهبر شهید امت از سوی عموم مردم فراخوان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد؛
در این فراخوان آمده است در روزهایی که ملت مبعوث ایران صحنههای بیبدیل عشق، وفاداری و همدلی را در آیین وداع و بدرقه با رهبر شهید امت میآفرینند، شما نیز با تلفن همراه، دوربین عکاسی و فیلمبرداری بخشی از این حماسه تاریخی را ثبت و ماندگار کنید.
بر اساس این فراخوان تصاویر و جلوههای جلا داده شما در قاب شبکه دنا و شبکههای سراسری سیما به نام خودتان بازتاب داده و در آرشیوها ثبت میشود.
شما مخاطبان میتوانید آثار خود را به شماره ۰۹۱۷۰۲۱۵۲۰۵ فضای مجازی شبکه دنا در پیام رسانهای بله، ایتا، سروش و روبیکا ارسال کنید.
گفتنی است به صاحبان آثار برتر جوایز نقدی هدیه میشود.