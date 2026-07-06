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مردم ولایتمدار و حماسهساز شهرستان ورامین در صد و بیست و هفتمین شب پس از شهادت مظلومانه امام خامنهای، با تجمع در خیابانها و طنین ندای «الله اکبر»، پیام اقتدار، همدلی و عزم راسخ خود را در دفاع از ارزشهای ملی و انقلابی به گوش جهانیان رساندند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ورامین در تجمعات شبانه با حضور گسترده و پرشور خود، پیام اقتدار و همبستگی را در پی درگذشت رهبر انقلاب به جهانیان ارسال میکنند. این تجمعات که در قلب خیابانها و میادین این شهر شکل میگیرد، نشان از عزم راسخ و اراده قوی مردم برای دفاع از وطن و ارزشهای ملی دارد.