به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای (ره) موکبی در مسیر تردد زائران اعزامی برای تشییع و وداع با ایشان در آباده مستقر شده است.

این موکب با هدف خدمت رسانی به زائران و با همکاری پایگاه مقاومت بسیج شهید یزدانی و همکاری شورای اسلامی و دهیاری دهدق آباده برپا شده است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.