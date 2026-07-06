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موکب خدمت به دوستداران آقای شهید ایران حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای (ره) در مسیر تردد زائران در شهرستان آباده برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای (ره) موکبی در مسیر تردد زائران اعزامی برای تشییع و وداع با ایشان در آباده مستقر شده است.
این موکب با هدف خدمت رسانی به زائران و با همکاری پایگاه مقاومت بسیج شهید یزدانی و همکاری شورای اسلامی و دهیاری دهدق آباده برپا شده است.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.