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مسؤول ستاد اسکان زائران «امام شهید» در تهران و مشهد از استقرار ۱۰۰ موکب کرمانی در تهران خبر داد و گفت: ظرفیت اسکان روزانه ۵۰ هزار زائر کرمانی در ۲۳۰ نقطه پیشبینی شده و پس از پایان خدمات در تهران، خدمترسانی به زائران در مشهد نیز آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان گفت :امیرعابدی، مسؤل ستاد اسکان زائران «امام شهید» در تهران و مشهد، گفت: ۱۰۰ موکب از استان کرمان برای خدمترسانی به زائران «امام شهید» در تهران مستقر شدهاند و به صورت شبانهروزی به زائران خدمات ارائه میکنند.
وی افزود: برای اسکان زائران کرمانی، ۲۳۰ نقطه در تهران پیشبینی شده که ظرفیت پذیرش روزانه ۵۰ هزار نفر را دارد. مدت اقامت هر زائر در این مراکز یک شب و دو روز در نظر گرفته شده است.
امیرعابدی با بیان اینکه پس از پایان خدمترسانی در تهران، ارائه خدمات به زائران کرمانی در مشهد آغاز میشود، اظهار کرد: این خدمات برای افرادی که از طریق نرمافزار «دیارمرد میدان» ثبتنام کردهاند، فراهم شده است.
وی تأکید کرد: حتی زائرانی که موفق به ثبتنام در سامانه نشدهاند نیز از خدمات اسکان و پذیرایی موکبهای کرمانی بهرهمند خواهند شد و هیچ زائری بدون خدمات نخواهد ماند.