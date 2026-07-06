محمدمهدی عبداللهی شاعر و پژوهشگر در رثای رهبر شهید انقلاب و ایستادگی و مقاومت مردم در برابر دشمنان، شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدمهدی عبداللهی شاعر و پژوهشگر در رثای رهبر شهید انقلاب و ایستادگی و مقاومت مردم در برابر دشمنان، شعری سروده است.

سخن آغاز کن، بشکن تمام بغض پنهان را

بخوان از سوره ی والعصر، سختی های دوران را

بگو سختی به آسانی مبدل می شود روزی

تصور کن شکوه سرزمین پاک ایران را

نگاهی کن به اوج قله و نصری که در پیش است

پس از آن خوب بنگر، لشکر مغلوب شیطان را

چه دنیای قشنگی می شود بی نام اسرائیل

تصور کن بهارانِ پس از سوز زمستان را

جهنّم می شود حیفا و می سوزد تلاویو اش

تصور کن جهانِ دیگر ِبی کافرستان را

و صهیون با تحیّر باز هم کابوس می بیند...

مجیدِ موسوی، فرمانده ی پیروز میدان را

و دنیا، تا قیامت هم نخواهد برد از خاطر

شکوه رستم ما را و این جنگ نمایان را

به نام حضرت باران، نماز فتح می خوانیم

به صحنِ مسجد الأقصی... ببین سیل خروشان را

قسم بر وعده ی صادق که حزب الله پیروز است

نبرد آخر حق است، بنگر موج ایمان را

رهایی می دهد ما را ندای حضرت خاتم

بزن دست توسّل بر ولیُّ الله و قرآن را

مطیع امر مولا باش چون سیّدْ علی، هر دم

که داده وعده بر ما، روزگار رو به سامان را

اگر مولا علی موسیَ الرّضا، سلطان ایران است

گدای حضرتش دیگر ندارد غصه ی نان را

میان صحن آزادی، قدم آهسته تر بردار

بخوان امشب زیارتنامه ی شاه خراسان را

اگر چه جای آقای شهیدان بین ما خالیست

گرفته رهبرم دامان پرمهر رضا جان را

نخواهد ماند خالی کشورم، یک لحظه از فریاد

خدا مبعوث کرده مردمِ کوی و خیابان را

نباشیم از تبار کوفیان ای مردم دنیا

سپاه حیدری، دیگر نبیند نقض پیمان را

عَلَم بر دوشِ سیّدْ مجتبی بعد از علی، بالاست

لکَ لبّیک؛ جمهوری اسلامی ایران را