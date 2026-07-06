در آستانه‌ی وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، مردم پاکدشت در شب صد و بیست و هفتم، از روزهایی آمیخته با دلتنگی و اشتیاق برای تجدید بیعت می‌گویند؛ روزهایی که پیوند عمیق این مردم با مقام والای رهبری را به تصویر می‌کشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایت‌مدار شهرستان پاکدشت در صد و بیست و هفتمین شب پس از شهادت مظلومانه امام خامنه‌ای، با قلبی سرشار از اندوه و دلتنگی، آماده‌ی وداع با پیکر مطهر ایشان شدند. این مردم در کانون دلتنگی‌های شبانه، با تکرار پیام‌های راهبردی رهبر شهید، عزم راسخ خود را برای تداوم مسیر مقاومت و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی به گوش جهانیان رساندند.