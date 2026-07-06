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دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی در روز چهارشنبه ۱۷ تیر براساس دستور استاندار، تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت فراهم سازی شرایط مناسب برای حضور گسترده و باشکوه مردم در آیین معنوی و تاریخی تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در مشهد مقدس، گفت: حسب دستور استاندار، تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات، نهادهای دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاهها در روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه تعطیل خواهند بود.
موهبتی تأکید کرد: با توجه به علاقه و ارادت عمیق مردم خراسان جنوبی به آرمانهای انقلاب اسلامی و شخصیت والای رهبر شهید، تصمیم بر آن شد تا با تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه، امکان حضور هرچه بیشتر اقشار مختلف مردم در مراسم تشییع در مشهد مقدس فراهم شود.
معاون استاندار با اشاره به برنامه ریزیهای انجام شده برای اعزام زائران و علاقهمندان، افزود: تمامی دستگاههای اجرایی، خدماتی و امدادی استان موظف شدهاند ضمن حفظ آمادگی لازم برای ارائه خدمات ضروری، نهایت همکاری را برای تسهیل اعزام و حضور مردم در این مراسم باشکوه به عمل آورند.
موهبتی با اشاره به اینکه زائران بیش از ۹ استان کشور برای حضور در مشهد مقدس از خراسان جنوبی عبور خواهند کرد، گفت: با تعطیلی روز چهارشنبه، شرایط خدماترسانی دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی به این زائران عزیز نیز تسهیل میشود.
خدماترسانی در مراکز امدادی، درمانی، اورژانس، آتشنشانی، نیروهای انتظامی و سایر دستگاههای خدماترسان و عملیاتی طبق روال معمول و بدون وقفه ادامه خواهد داشت.