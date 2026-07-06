سخنگوی ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» در کرمان از برگزاری مراسم ویژه جاماندگان بدرقه همزمان با آیین‌های رسمی خبر داد و گفت: این مراسم در ۱۲۷ نقطه شهر کرمان و ۲۸۳ نقطه در شهرستان‌های استان، از جمله مساجد، محلات و هیأت‌های مذهبی برگزار می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،احمد مرادیزاده، سخنگوی ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» در کرمان، گفت: همزمان با برگزاری آیین‌های رسمی بدرقه در حسینیه ثارالله، گلزار شهدای کرمان و میادین اصلی شهر، مراسم ویژه جاماندگان بدرقه نیز در سراسر استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: برای برگزاری این مراسم، ۱۲۷ نقطه در شهر کرمان و ۲۸۳ نقطه در شهرستان‌های استان پیش‌بینی شده است تا افرادی که امکان حضور در مراسم اصلی را ندارند، بتوانند در آیین‌های بدرقه شرکت کنند.

مرادیزاده اظهار کرد: این مراسم در مساجد، محلات و هیأت‌های مذهبی برگزار می‌شود و برنامه‌های ویژه‌ای برای عزاداری، قرائت قرآن و ادای احترام به مقام «آقای شهید ایران» تدارک دیده شده است.

وی همچنین گفت: مراسم رسمی حسینیه ثارالله کرمان نیز هر روز تا هجدهم، از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ برگزار خواهد شد و از عموم مردم برای حضور در این آیین‌ها دعوت می‌شود.