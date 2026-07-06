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تنها کوبل داوری جهانی هندبال ایران با حضور در مسابقات قهرمانی جوانان دختر جهان عملکرد موفق و درخشانی را به عنوان نمایندگان کشورمان به ثبت رساندند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کوبل داوری جهانی هندبال ایران که به عنوان نمایندگان شایسته کشورمان برای قضاوت در مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختران جهان در چین حضور داشتند، با قضاوتهای خود کارنامه موفقی در این رقابتها از خود به جای گذاشتند.
احمد و امیر قیصریان در این دوره از رقابتهای قهرمانی جهان، قضاوت دیدارهای حساس و متعددی را بر عهده داشتند که نشان از کیفیت بالا و جایگاه ارزشمند داوری هندبال ایران در سطح بینالمللی دارد.
دیدارهایی که توسط برادران قیصریان در این مسابقات قضاوت شد به شرح زیر است:
پاراگوئه - صربستان
کانادا - آلمان
تونس - کرواسی
مصر - آنگولا
رومانی - لهستان
کره جنوبی - اتریش
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