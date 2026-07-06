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فرمانده سپاه اسدآباد از اعزام ۴۰۰ نفر از مردم ولایتمدار و انقلابی شهرستان اسدآباد به مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سرهنگ محرم حبیبی گفت: به مناسبت وداع با قائد شهید بیش از ۱۰۰ عنوان برنامه متنوع فرهنگی، مذهبی و انقلابی تا پایان هفته در نقاط مختلف شهرستان اسدآباد برگزار خواهد شد.
وی اظهار داشت: ۴۰۰ نفر از مردم شهرستان اسدآباد در قالب کاروان واع به منظور حضور در مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، عازم محل برگزاری این آیین شدند.
فرمانده سپاه ناحیه اسدآباد با اشاره به عشق و ارادت مردم این شهرستان به آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدای والامقام افزود:حضور گسترده مردم در این مراسم، جلوهای از وفاداری، بصیرت و تجدید میثاق با راه شهدا و ارزشهای انقلاب اسلامی است.
سرهنگ حبیبی همچنین از اجرای برنامههای گسترده فرهنگی و معنوی در سطح شهرستان خبر داد و گفت:در مناسبت وداع با قائد شهید بیش از ۱۰۰ عنوان برنامه متنوع فرهنگی، مذهبی و انقلابی تا پایان هفته در نقاط مختلف شهرستان اسدآباد برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این برنامهها با مشارکت دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی، بسیج و اقشار مختلف مردم، با هدف گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید و تبیین ابعاد شخصیتی و آرمانهای ایشان برگزار میشود.