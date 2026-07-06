صد و بیست وهفتمین شب تجمعات مردمی در شهرستان پردیس، حال و هوایی دیگر داشت. شهروندانی که ۱۲۷ شبِ پیشین را با عشق به رهبر شهید انقلاب در میدان‌ها حاضر شده بودند، امشب نیز با شور و اشتیاقی وصف‌ناپذیر، به یاد رهبر شهید شام به میدان امدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم پردیس که از همان شب نخست تا امروز، پای این پرچم ایستاده‌اند، با چشمانی اشک‌بار از فردا به عنوان آخرین دیدار یاد کردند و بر حضور حداکثری خود در مراسم تشییع تأکید ورزیدند. آنان دلدادگی خود به رهبر شهید را نشانه پیوندی عمیق دانسته و او را پدری مهربان و تکیه‌گاهی امن برای این ملت توصیف کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماعات، حضور فردا در تهران را پیامی روشن برای دشمنان خواندند و تأکید کردند که این حضور، نشان از ایستادگی در خط حسین (ع) و امتداد راه رهبر شهید دارد. آنان قول دادند که راه او را ادامه دهند، پرچم عزت را زمین نگذارند و در برابر هر فشاری قامت خم نکنند.