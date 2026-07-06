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محدودیتهای ترافیکی آیین بدرقه رهبر شهید در مشهد اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: محدودیتهای ترافیکی و تردد خودروها همزمان با آیین تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر قائد شهید در مشهد از ظهر روز سهشنبه، ۱۶ تیرماه آغاز میشود و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.
سرهنگ محسن موسیآبادی افزود: محدودیت ترددها در پنج مسیر، از فرودگاه یعنی میدان پرواز تا میدان ۱۵ خرداد، از پایانه مسافربری (ترمینال) تا حرم مطهر رضوی (طول خیابان امام رضا)، از میدان فردوسی و بلوار شهید قرنی تا حرم مطهر رضوی، از پل فجر در مسیر بلوار طبرسی تا حرم و از میدان مصلی در طول بلوار مصلی تا حرم مطهر خواهد بود.
وی بیان کرد: علاوه بر این، محدودیت تردد از چهارراه شهدا به چهارراه خسروی و در امتداد خیابان شهید اندرزگو تا حرم رضوی، اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی با بیان اینکه زمان و ترتیب اعمال محدودیتها متناوب خواهد بود، ادامه داد: از ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۱۶ تیرماه، محدودیت تردد و توقف خودروها در معابر فرعی پنج مسیر اصلی ذکر شده، از چهارراه نخست معبر فرعی تا حاشیه خیابان اصلی با نیوجرسی به طور کامل ،مسدود خواهد شد.
موسی آبادی اظهار کرد: به مرور زمان اعمال محدودیتها افزایش یافته و از ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۱۶ تیرماه (بامداد روز چهارشنبه) توقف و تردد هرگونه وسایل نقلیه در مسیرهای اصلی و فرعی ذکر شده ممنوع خواهد بود و هر وسیله نقلیه متوقف در این مسیر به پارکینگ منتقل خواهد شد.
وی تصریح کرد: پیش بینی میشود، اعمال محدودیتها تا پایان آیین خاکسپاری، روز جمعه در سطح معابر ذکر شده ادامه یابد.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: تردد خودروها در سایر معابر شهری در اطراف مسیرهای ذکر شده نیز ممکن است با محدودیتهایی نظیر تغییر زمان چراغها و یا محدودیتهای مقعطی برای کنترل بار ترافیک همراه شود، لذا از شهروندان و زائران بارگاه منور رضوی تقاضا میشود با خادمان خود در پلیس راهور همکاری لازم را مد نظر قرار دهند.
طبق اعلام سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب در خراسان رضوی، مسیر اصلی برگزاری مراسم تشییع قائد شهید امت از بلوار فرودگاه تا حرم مطهر رضوی تعیین شده، با این حال زمان دقیق ورود پیکر مطهر شهدا از عراق، عامل تعیینکنندهای در اتخاذ تصمیم نهایی درباره نقطه آغاز مراسم است و احتمال تغییر در مبدا تشییع وجود دارد.