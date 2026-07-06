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رئیس قرارگاه برگزاری آئین تشییع اعلام کرد: حرکت خودروی حامل پیکرهای مطهر از همین لحظه آغاز شده و مسیر از بعد از میدان انقلاب به سمت میدان آزادی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسنزاده با بیان این مطلب، تاکید کرد: از مردم درخواست میشود عجله نکنند و با آرامش خود را به مسیر برسانند؛ همکاری مردم در نظمدهی مراسم مؤثر است.
سوال: در ارتباط قبلی که من با شما داشتم اشاره داشتید به اینکه احتمالا از میدان انقلاب آغاز خواهد شد آیا تغییری در مسیر آغاز شده در مسیر ایجاد شده یا نه که بخواهید خدمت بینندگان عزیز اطلاع رسانی بفرمایید؟
سردار حسن زاده: ما الحمدلله حرکت خودرو را آغاز کردیم و داریم حرکت می کنیم از نقطه ای که در واقع در حدود شمال غرب هستیم، ما با عزیزان راهور دائم در تماس هستیم و داریم مسیرها را چک می کنیم به نظر می رسد که ما در واقع چاره ای جز این نداریم که با مسیری که راهور قرار شد برای ما باز کند.
البته ان شاالله مردم هم همکاری کنند ما بتوانیم پیکرهای مطهر و خودرو را بیاوریم بعد از میدان انقلاب به سمت میدان آزادی ان شاالله این اتفاق را بتوانیم رقم بزنیم، منتها مردم هم کمک کنند به ما مسیر خودرو را باز کنند و با ما همراهی کنند مساعدت کنند ان شاالله، من از مردم خواهش می کنم که اصلا عجله نکنند، ما پیش بینی مان یک تشییع دوازده ساعته است و با آرامش حرکت می کنیم.
الان هم که در محور خیابان آزادی با طمانینه حرکت می کنیم، همه مردم عزیزمان مشایعت خواهند کرد و ما طی این مدت طولانی که هستیم من این را از مردم عزیزمان می خواهم که ان شاء الله با آرامش خودشان را به سمت میدان آزادی نزدیک کنند، مطمئن باشند که همه چیز پیش بینی شده هیچ عجله ای نداریم، با آرامش ان شاالله این کار را انجام می دهیم.
مردم عزیز ان شاالله با آرامش خودشان را به پیکر برسانند و ما هم ان شاء الله تمام تلاشمان را می کنیم که تا چند ساعت دیگر همه مردم بتوانند بهره مند شوند از پیکر مطهر امام شهیدمان امیدوارم که با دعای همه مردم و مساعدت همه مردم ما یک تشییع با عظمت بی بدیل و بی نظیر را که یک حماسه عظیم است به رخ جهان بکشانیم و جهان مجددا متحیر شود از حضور باشکوه ملت عزیزمان.
سلامی: پیکر خودروی حامل آقای شهید ایران و خانواده شان وارد مسیر تشییع شدند همان طور که در صحنه میبینید مردم سنگ تمام گذاشتهاند.
سوال: سردار، مردم سوالی مطرح کردند میخواستم شما یک پاسخی بفرمایید کسانی که با خودروهای شخصی شان آمدهاند برای دسترسی راحت ترشان مسیرهایی مشخص شده چه میکنید برای این عزیزان؟
حسن زاده: تمام خیابانهایی که از شمال به جنوب میآید و به خیابان اصلی انقلاب و آزادی ملحق میشود و تمام خیابانهایی که از جنوب میآیند اینها مسیرهای دسترسی هستند، اما یک بخشی مانده به خیابان اصلی عزیزان پلیس راه و راهور کنترل میکنند که آن خیابانها مربوط به پارک خودروها است.
یک مسیر کوتاهی را باید عزیزان ما پیاده بیایند تا برسند به محور اصلی تشییع و حتما رعایت کنند خودروها خیلی نزدیک به محور اصلی تشییع نشود ان شاالله.
سوال: سردار نکتهای است که بخواهید بفرمایید؟
حسن زاده: من همچنان میگویم مردم آرامششان را حفظ کنند با آرامش حرکت کنند ما سعی میکنیم به گونهای آهنگ حرکت را انتخاب کنیم که ان شاالله همه مردم بتوانند بهرهمند شوند به امید خدا از پیکر امام شهیدمان.
سردار حسن زاده: پس از اینکه خودرو حامل پیکرهای مطهر به نقطه پایان برسد، با بالگرد پیکرها را در مسیر تشییع عبور خواهیم داد