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ادامه مراسم رسمی وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران و حضور گسترده مردم و هیئتهای خارجی در این آیین، همچنان در کانون توجه رسانههای روسیه قرار دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از مسکو، رسانههای روسیه با پوشش گسترده مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، از برگزاری آیینهای سوگواری در تهران، حضور گسترده مردم، شرکت مقامهای ایرانی و هیئتهای خارجی و همچنین تأکید بر تداوم روابط راهبردی تهران و مسکو گزارش دادند.
خبرگزاری ریانووستی نوشت: مراسم نماز جمعی و وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در مصلای امام خمینی تهران برگزار شد و آیینهای تشییع در تهران و سپس در شهرهای قم، نجف، کربلا و مشهد ادامه خواهد یافت.
خبرگزاری تاس گزارش داد: هزاران خانواده ایرانی، از جمله خانوادههایی که نوزادان خود را به همراه داشتند، برای ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران در مصلای امام خمینی تهران حضور یافتند. این خبرگزاری همچنین از حضور گسترده مردم، برگزاری مراسم سوگواری و استقرار تدابیر امنیتی ویژه در محل مراسم خبر داد.
شبکه راشا تودی گزارش داد: سه تن از فرزندان علی خامنهای در مراسم وداع در تهران حضور یافتند. این رسانه همچنین از حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئتهای خارجی از کشورهای مختلف در این مراسم خبر داد.
روزنامه کامرسانت به نقل از سردار حسین معروفی، جانشین معاون فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نوشت: ایران و روسیه همواره متحد و شریک راهبردی یکدیگر خواهند ماند و روابط دو کشور در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
پایگاه اطلاعرسانی اداره دینی مسلمانان جمهوری تاتارستان نیز گزارش داد: هیئت این نهاد به ریاست کمیل حضرت سامیگولین، مفتی جمهوری تاتارستان، در حاشیه مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران با مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، دیدار کرد.
این دیدار در حاشیه کنفرانس بینالمللی «امام خامنهای؛ رهبر استوار جبهه مقاومت» برگزار شد و در آن سلام رستم مینیخانوف، رئیس جمهوری تاتارستان به رئیسجمهور ایران ابلاغ شد.