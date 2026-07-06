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آیین عملیات اجرایی فضاسازی بوستان شهدای دانشآموز میناب، با حضور خانوادههای معزز این شهدای والامقام که برای شرکت در آیین وداع با رهبر شهید به تهران سفر کردهاند، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی صالحی، شهردار منطقه در این مراسم با تأکید بر اینکه حادثه میناب نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: این فضا تنها یک بوستان نیست، بلکه نمادی است که باید تا ابد روایتگر جنایت رخداده در حق مردم مظلوم ایران برای افکار عمومی جهان باشد.
وی با بیان اینکه حادثه میناب، گریبانگیر عاملان و مسببان آن خواهد شد، افزود: مدیریت شهری تهران در تلاش است تا با همکاری متخصصان و نخبگان علمی و هنری، فضایی را ایجاد کند که ضمن زنده نگه داشتن نام تکتک شهدای دانشآموز این حادثه، به کانونی برای روایتگری بینالمللی تبدیل شود.
صالحی تصریح کرد: برنامهریزیها به گونهای است که بازدیدکنندگان برج میلاد و مهمانان خارجی، با حضور در این بوستان و بازدید از موزه «شهدای مدرسه میناب» که قرار است در این محل احداث شود، از عمق جنایات صورتگرفته آگاه شوند. این مکان به عنوان سندی زنده، همواره یادآور مظلومیت فرزندان ایران و ثمره خون پاک شهدایی خواهد بود که موجب تنومندتر شدن درخت انقلاب اسلامی شدند.
وی افزود: این مکان به عنوان سندی ماندگار برای روایت مظلومیت شهدای دانشآموز و محکومیت جنایات علیه ملت ایران، در مجاورت برج میلاد تثبیت شد.
در پایان این مراسم، تیم اجرایی طرخ، گزارش کوتاهی از روند طراحی المانهای یادبود و مناسبسازی فضای شهری برای تبدیل شدن به موزه شهدای میناب ارائه کردند تا این بوستان به عرصهای برای تداوم همدلی مردم تهران با خانوادههای شهدای میناب بدل شود.