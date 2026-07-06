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مردم شهرستان قرچک با حضور پرشور در یکصد و بیست و هفتمین تجمع مردمی در میدان امام خمینی(ره)، بار دیگر با آرمانهای رهبر شهید انقلاب تجدید بیعت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکتکنندگان با سر دادن شعارهای انقلابی، بر ادامه راه شهید و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.حاضران، وفاداری ملت ایران را نشانه استقامت و پایداری در مسیر ولایت و انقلاب دانستند.
در حاشیه این اجتماع، مردم در پاسخ به این پرسش که «این همه وفاداری و دلداری مردم به رهبر شهید انقلاب چه را نشان میدهد؟» اعلام کردند: «این وفاداری، یعنی ادامهٔ راه؛ قولِ ما، ماندن پایِ عهد است.
شهروندان همچنین در پاسخ به این سؤال که «چه قولی به رهبر شهید دادید؟» بر حفظ وحدت، تبعیت از آرمانهای انقلاب و ادامه راه شهید تأکید کردند.
فضای میدان امام خمینی(ره) آکنده از شعارهای حماسی و ابراز ارادت مردم به رهبر شهید انقلاب بود.اقشار مختلف مردم، از جوانان تا خانوادهها، با حضوری گسترده در این مراسم شرکت کردند. این اجتماع، جلوهای از همبستگی، وفاداری و تجدید عهد مردم قرچک با آرمانهای انقلاب اسلامی بود.
تجمعکنندگان تأکید کردند راه رهبر شهید با وحدت و حضور آگاهانه ملت ایران ادامه خواهد یافت.