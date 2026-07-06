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امیرحسین هدایتی، شاعر، در ثنای رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای شعری سروده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیرحسین هدایتی، شاعر، در ثنای رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای شعری سروده است.
خامنهای تویی؟ بله خامنهای منم
زادۀ حیدرم من و پور تهمتنم
خامنهای منم که بر تلّ ِ حسینیه
شاهد فتح ِ آخرین قلعهٔ دشمنم
خامنهای منم که از خانه و خانمان
میگذرم به خاطر ملّت و میهنم
خامنهای منم که با لشکریانِ غم
فاتح قلب مردم کوچه و برزنم
خامنهای منم که در ارگ ولایتم
سکّه به نام مادرم فاطمه میزنم
خامنهای منم که تا خطبهٔ واپسین
مستند و مُوجّه و محکم و مُتقنم
خامنهای منم که با یک دم ِ یا علی
در پی کاخِ شامیان لرزه میافکنم
خامنهای منم که با پرچم یاحسین
راهیِ قدس و کعبه از راه مُعیَّنم
خامنهای منم که هم یک تنه از سرم
میگذرم به شوق و هم یکسره از تنم
خامنهای منم که بر برج حرامیان
کنگرهها شکسته با سنگ ِ فلاخنم
خامنهای منم که در معرکۀ جهاد
خنجرِ خون نهادهام بر رگ دشمنم
خامنهای منم که از پا ننشستهام
تا سحر ای معاشران شمعم و روشنم
دشمن من مگر چنین چون و چرا کند
خامنهای تویی؟ بله خامنهای منم