در محدوده خیابان هپکو؛
زندهگیری مار در یک فروشگاه مواد غذایی در شهر اراک
مأموران سازمان آتشنشانی اراک ماری را که وارد یک فروشگاه مواد غذایی شده بود، زندهگیری کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
بنا بر اعلام سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک، مأموران ایستگاه شماره ۱ این سازمان در عملیاتی سریع و ایمن، ماری را که وارد یک فروشگاه مواد غذایی در محدوده خیابان هپکو شده بود، زندهگیری کردند.
پس از تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام مشاهده مار در فروشگاه، بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۱ کوی قدس به محل اعزام شدند.
به گفته عزیز محمدی، عضو گروه آتش نشانی، پس از حضور در محل و بررسی محیط، با رعایت کامل نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات مخصوص، مار بدون آسیب، زندهگیری و در منطقهای امن و خارج از محدوده مسکونی رهاسازی شد.