به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک، مأموران ایستگاه شماره ۱ این سازمان در عملیاتی سریع و ایمن، ماری را که وارد یک فروشگاه مواد غذایی در محدوده خیابان هپکو شده بود، زنده‌گیری کردند.

پس از تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام مشاهده مار در فروشگاه، بلافاصله نیرو‌های عملیاتی ایستگاه شماره ۱ کوی قدس به محل اعزام شدند.

به گفته عزیز محمدی، عضو گروه آتش نشانی، پس از حضور در محل و بررسی محیط، با رعایت کامل نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات مخصوص، مار بدون آسیب، زنده‌گیری و در منطقه‌ای امن و خارج از محدوده مسکونی رهاسازی شد.