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برنامههایی برای جاماندگان از مراسم بدرقه " آقای شهید ایران" در کرمان، تدارک دیده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛سخنگوی ستاد بدرقه آقای شهید ایران در استان کرمان با اشاره به برنامههای تدارک دیده شده برای جاماندگان از مراسم بدرقه در کرمان، گفت: هموطنانی که موفق به حضور در تهران یا مشهد نشدهاند، میتوانند در آیینهای کرمان ودیگر شهرستانها ، شرکت کنند و این آیینها فرصتی برای تجدید میثاق با امام شهید و بیعت دوباره با رهبر فرزانه انقلاب، آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای است.
مرادی زاده افزود: آیینها از دیروز آغاز شده و تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت و صبحها از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ در حسینیه ثارالله، عصرها از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ در گلزار شهدا و جوار مزار شهید سلیمانی، و شبها از ۲۰:۳۰ تا ۲۲:۳۰ در میدانهای کوثر و آزادی برگزار میشود
سخنگوی ستاد بدرقه آقای شهید ایران در استان کرمان تصریح کرد: همچنین شبها پس از نماز مغرب و عشا، برنامههایی در مساجد و محلات پیش بینی شده است که تاکنون ۱۲۷ مسجد و هیئت مذهبی در کرمان و بیش از ۲۸۳ مورد در شهرستانها برای برگزاری این مراسم اعلام آمادگی کردهاند.
سخنگوی ستاد بدرقه آقای شهید ایران در استان کرمان، گفت: بیش از ۲۳۰ نقطه اسکان و ۱۰۰ موکب پذیرایی ویژه هموطنان کرمانی در شهر تهران دایر و ظرفیت اسکان افزون بر ۷۰ هزار نفر از هماستانیها پیشبینی شده است.
احمد مرادیزاده در جمع خبرنگاران با اشاره به عظمت و شکوه مراسم تشییع و بدرقه پیکر مطهر امام شهید تصریح کرد: بخش قابل توجهی از جمعیت حاضر در تهران را هموطنان کرمانی تشکیل میدهند که دیارشان همواره به عنوان پایتخت مقاومت جهان اسلام شناخته میشود.
وی با اشاره به حضور گسترده کرمانیها در این رویداد بزرگ ادامه داد: شمار زیادی از مردم کرمان در حال برنامهریزی برای عزیمت به تهران و مشهد مقدس هستند.
سخنگوی ستاد بدرقه آقای شهید ایران در استان کرمان بیان کرد: به جز محدوده اطراف مصلای تهران که به طور طبیعی دارای ترافیک و انسداد است، همه محدودیتهای ترافیکی در ورودیهای پایتخت برداشته شده است.
وی تاکید کرد: ستاد اسکان در شهرداری منطقه ۱۲ تهران مستقر شده و با وجود تاکید قبلی بر ثبت نام از طریق نرم افزار «دیار مرد میدان»، این شرط برای تهران استثنا قائل شده و زائران میتوانند به صورت حضوری پذیرش شوند، اما در مشهد مقدس چنین استثنایی وجود ندارد و ثبت نام از طریق نرمافزار ذکر شده، الزامی است.
مرادی زاده افزود: تا عصر امروز فرصت برای راه اندازی کاروانهای خودروی شخصی وجود دارد و از مردم خواسته شده تا با کنار گذاشتن تردید، هر چه سریعتر عازم تهران شوند و در صورت تنها بودن، با نذر خودرو، دیگران را نیز همراه کنند.
وی خاطر نشان کرد: با برگزاری جلسهای با مدیر پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان، کارتهای سوخت اضطراری در مسیرهای خروجی استان کرمان در مسیر راور، رفسنجان، انار و ورودیهای سیرجان و بم توزیع شده و دغدغهای از این بابت وجود ندارد.
سخنگوی ستاد بدرقه آقای شهید ایران در استان کرمان بیان کرد: ۲۰ هزار راهنمای زائر در مسیرهای مختلف تهران مستقر شدهاند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، راهنماییهای لازم را به زائران ارائه دهند و زائران اخبار را فقط از رسانههای رسمی و خبرگزاریهای معتبر پیگیری کنند .