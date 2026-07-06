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یکصد و بیستوهفتمین اجتماع شبانه مردم ولایتمدار نسیمشهر شامگاه گذشته در میدان هفتتیر این شهر، با فضایی آکنده از حزن، وفاداری و تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکتکنندگان در این مراسم با حضور پرشور خود، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب را گرامی داشته و با سردادن شعارهای انقلابی، بر ادامه راه ایشان و خونخواهی امام شهید تأکید کردند.
حاضران در این اجتماع، استمرار حضور گسترده مردم در چهار ماه پس از شهادت رهبر انقلاب را نشانهای از عمق پیوند عاطفی، اعتقادی و ولایی ملت با رهبری دانستند و تأکید کردند که این میزان وفاداری و دلدادگی، بیانگر آن است که راه و مکتب رهبر شهید نهتنها فراموش نشده، بلکه با عزمی راسختر در میان مردم ادامه خواهد یافت.
شرکتکنندگان با تجدید عهد با رهبر شهید انقلاب، اعلام کردند که تا آخرین نفس پاسدار آرمانهای اسلام، انقلاب، استقلال و عزت ایران اسلامی خواهند بود و اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف خود در تضعیف وحدت و اقتدار ملت دست یابند.
در آستانه مراسم تشییع، مردم نسیمشهر حضور گسترده در این آیین را یک وظیفه تاریخی و انقلابی توصیف کردند و اظهار داشتند که شرکت میلیونی مردم، پیام روشنی برای دشمنان خواهد داشت؛ پیامی مبنی بر اینکه ملت ایران با وجود همه فشارها و تهدیدها، همچنان پای آرمانهای خود ایستاده و شهادت رهبران و بزرگان انقلاب، عزم آنان را برای ادامه این مسیر مستحکمتر کرده است.