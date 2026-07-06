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بیش از ۴۰۰ نجاتگر و تجهیزات امدادی کرمان به استانهای تهران و خراسان رضوی همزمان با برگزاری آیینهای وداع و تشییع پیکر مطهر "آقای شهید ایران"، اعزام میشود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، نخستین کاروان امدادی شامل ۱۸ نجاتگر مجهز به ۶ دستگاه آمبولانس، شنبه عازم تهران شد تا در پوشش مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید در پایتخت حضور یابد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان اعلام کرد: همچنین از امروزبیش از ۴۰۰نفر از نیروهای امدادی و عملیاتی استان در قالب ۱۰۰ گروه عملیاتی به مشهد مقدس اعزام میشوند تا در مبادی ورودی شهر، مسیرهای منتهی به حرم مطهر و سایر نقاط تعیینشده، خدمات امداد و نجات را به زائران ارائه کنند. این نیروها تا پایان عملیات و شامگاه شنبه در مشهد مستقر خواهند بود.
فلاح هدف از این اقدامات را ایجاد آرامش، افزایش ایمنی زائران و ارائه خدمات امدادی سریع در مبادی ورودی و خروجی استانهای کرمان، تهران، سمنان و خراسان رضوی برشمرد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان از زائران کرمانی در مسیر تهران و خراسان رضوی خواست ضمن داشتن شماره امدادی ۱۱۲ جمعیت هلال احمر، کیف اضطراری شامل داروهای مورد نیاز، آب آشامیدنی و مواد غذایی سبک و مغذی را نیز همراه داشته باشند.
وی تأکید کرد: در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز به امدادرسانی، شهروندان و زائران میتوانند با شماره ۱۱۲ جمعیت هلال احمر تماس بگیرند تا نزدیکترین گروه امدادی در کوتاهترین زمان ممکن به محل اعزام شود.
جمعیت هلال احمر استان کرمان که مرکز جنوب شرق کشور شناخته میشود با اعزام این نیروها و آمادگی کامل برای رویارویی با هرگونه حادثه احتمالی و مدیریت بحران در بین جمعیت میلیونی عزاداران، به کار گرفته خواهند شد.
بر اساس اعلام ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه)، مراسم وداع با پیکر مطهر امام شهید امت شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیر در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد و پیکر مطهر ایشان امروز دوشنبه ۱۵ تیردر پایتخت تشییع خواهد شد.
پیکر رهبر شهید سهشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ در شهر مقدّس قم، چهارشنبه ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلا و پنجشنبه ۱۸ تیر در مشهد مقدس تشییع میشود و در حرم ملکوتی امامرضا (ع) به خاک سپرده خواهد شد.