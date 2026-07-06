به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده سپاه ناحیه نور از تشکیل ستاد مردمی شهرستان برای اعزام حدود ۲ هزار نفر به مراسم تشییع آیت الله سیدعلی خامنه‌ای رهبر معظم شهید انقلاب اسلامی در تهران خبر داد.

سرهنگ علی‌اکبر اکبری گفت: در قالب این ستاد، ۱۰ دستگاه اتوبوس، ۲ دستگاه میدل‌باس و حدود ۲۰۰ خودروی شخصی برای اعزام مردم پیش‌بینی شد و نزدیک به ۲ هزار نفر از مردم شهرستان نور در مراسم تشییع پایتخت حضور یافتند.

سرهنگ اکبری همچنین با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در سطح شهرستان افزود: مراسم جاماندگان تشییع روز پنجشنبه در بخش‌های مرکزی، چمستان و بلده برگزار می‌شود. همچنین از ۱۹ تا ۲۵ تیرماه، برنامه‌های مختلف فرهنگی و آیین‌های گرامیداشت یاد و خاطره رهبر معظم شهید انقلاب اسلامی با مشارکت مردم و مسئولان شهرستان نور برگزار خواهد شد.