مسئول موکب ماهان از استقرار این موکب در پلیس‌راه ماهان، ورودی شهر کرمان خبر داد و گفت: این موکب با حضور بیش از ۱۵۰ خادم، خدمات اسکان و پذیرایی شبانه‌روزی را به زائران مراسم تشییع و تدفین «آقای شهید ایران» ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،علی لنگری، مسئول موکب ماهان، گفت: این موکب در پلیس‌راه ماهان، ورودی شهر کرمان، برپا شده و با ارائه خدمات اسکان شبانه، پذیرایی، صبحانه، ناهار، شام و چای، از زائران مراسم تشییع و تدفین «آقای شهید ایران» پذیرایی می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر خدمات این موکب به زائرانی که از شهرستان‌های جنوبی استان کرمان و استان سیستان و بلوچستان عازم محل برگزاری مراسم هستند، ارائه می‌شود و در روزهای آینده نیز از زائران پاکستانی استقبال و پذیرایی خواهد شد.

لنگری با بیان اینکه بیش از ۱۵۰ خادم در این موکب مشغول خدمت‌رسانی هستند، اظهار کرد: موکب ماهان تا زمان بازگشت زائران از مراسم تشییع و تدفین به فعالیت خود ادامه خواهد داد و به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات به زائران است.