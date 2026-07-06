معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تمام ظرفیت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی برای جابجایی زائران مراسم تشییع رهبر شهید در اختیار مشهد و مسیر‌های منتهی به این شهر قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی در نشست کمیته حمل‌ونقل ستاد تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد تاکید کرد: در حال حاضر برای روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری در هر سه مدل حمل‌و نقل، بلیت وجود دارد و مشکلی در این زمینه نبوده و هدف این است که از همه ظرفیت‌های موجود برای جابه‌جایی زائران استفاده شود.

سید عبدالله ارجائی،از حضور چند نفر از معاونان وزیر راه و شهرسازی در خراسان رضوی از روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: مبنای کار این است که با محوریت استاندار به عنوان نماینده دولت، هیچگونه کمبودی در حوزه حمل‌ونقل و مأموریت‌های محوله وجود نداشته باشد.

ارجائی بر ضرورت رفع نقاط حادثه‌خیز تأکید کرد و خواستار همکاری حداکثری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای کاهش حوادث شد.

سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نیز در این نشست با اشاره به هماهنگی انجام شده برای مدیریت ترافیک هوایی مراسم تشییع رهبر شهید گفت: در نشست‌های برگزار شده با مسئولان وزارت راه و شهرسازی تأکید شده است که در روز برگزاری مراسم، پرواز‌ها با اولویت فرودگاه مشهد انجام شود.

مرتضی دهقان افزود: فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد ظرفیت پذیرش روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ پرواز را دارد، تاکنون مشکل خاصی در روند پرواز‌ها وجود نداشته و هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مسوول به خوبی انجام شده است.

وی اظهار کرد: هواپیما‌های پشتیبانی نیز در فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مستقر شده‌اند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، آمادگی لازم برای ارائه خدمات وجود داشته باشد.

به گفته وی، همچنین اگرچه فرودگاه در روز تشییع بسته خواهد بود، اما باید به صورت کامل در آماده‌باش قرار داشته باشد تا در صورت نیاز خدمات و مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده بدون وقفه انجام شود.

استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: همه ابعاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در قالب هفت کارگروه و ۳۵ کمیته تخصصی دنبال می‌شود.

غلامحسین مظفری افزود: تقسیم مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های اجرایی انجام شده و هماهنگی‌های لازم برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم ادامه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تأمین آسایش، آرامش و رفاه زائران بیان کرد: همه دستگاه‌ها باید نهایت تلاش خود را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم به کار گیرند و اقدامات صرفاً در چارچوب وظایف اداری نباشد، بلکه با احساس مسئولیت مضاعف، انجام شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های اجرایی مشهد و انتظارات موجود از این شهر گفت: توقع از مشهد برای مدیریت چنین مراسم‌هایی به درستی بالاست و با توجه به ظرفیت‌های موجود، باید پاسخگوی این انتظار باشیم.

مظفری با تأکید بر لزوم ارتقای ایمنی راه‌ها، خواستار شناسایی و اعلام مکتوب تمامی نقاط حادثه‌خیز شد و بیان کرد: حذف نقاط حادثه‌خیز مهم‌ترین اقدام در این زمینه است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید گفت: در ذیل ستاد استانی تشییع، ۳۵ کمیته تشکیل شده و موضوعات مرتبط با شبکه راه‌های برون‌شهری و مدیریت ترافیک در این کمیته‌ها به‌صورت تخصصی بررسی و پیگیری می‌شود.

علیرضا قامتی افزود: دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌های اقماری، شهرداری‌های شهر‌های استان و شهرداری مشهد برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای خدمات‌رسانی به زائران انجام داده‌اند و هماهنگی‌های لازم در این زمینه در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه از تجربیات استان‌های تهران و قم در برگزاری مراسم تشییع برای ارتقای کیفیت خدمات استفاده خواهد شد، اظهار کرد: همچنین تمامی تجهیزات و امکاناتی که پس از پایان مراسم از تهران آزاد می‌شود، به خراسان رضوی منتقل خواهد شد تا در برگزاری مراسم مشهد مورد استفاده قرار گیرد.

سرپرست شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای تأمین سوخت مراسم تشییع رهبر شهید گفت: در حوزه تأمین سوخت هوایی اقدامات لازم انجام شده، ذخایر در وضعیت مطلوب قرار دارد و در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد.

واحدیان ابوترابی اظهار کرد: طبق هماهنگی‌های انجام‌شده تجهیزات مورد نیاز از استان‌های دیگر به خراسان رضوی منتقل شده است. جایگاه‌های عرضه سوخت در سطح استان از وضعیت مناسبی برخوردار هستند و برای تمامی آنها کارت سوخت اضطراری پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: برای اتوبوس‌های فاقد کارت سوخت در خراسان رضوی، ۲۵ جایگاه اختصاص یافته و کارت سوخت با نرخ ۳۰۰ تومانی برای آنها صادر و تحویل شده است.

وی همچنین از استقرار ۶ خودروی سوخت‌رسان در مبادی ورودی و خروجی استان با احتمال ترافیک خبر داد و گفت: علاوه بر اقدامات انجام‌شده در خراسان رضوی، استان‌های همجوار نیز تمهیدات مشابهی را اجرا کرده‌اند.

واحدیان ابوترابی افزود: همچنین برای اتوبوس‌های بین‌شهری، سهمیه ۲ هزار لیتری نفت‌گاز در نظر گرفته شده است.

سرپرست شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی با اشاره به آمادگی برای صدور فوری کارت سوخت اضطراری در استان افزود: تأمین سوخت مازاد ناوگان اتوبوسرانی مشهد انجام شده و محل‌های تأمین سوخت برای دستگاه‌های اداری و امنیتی نیز تعیین شده است.

مدیر کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای جابه‌جایی زائران مراسم تشییع رهبر شهید گفت: محل‌های توقف اتوبوس‌های برون‌شهری به‌طور کامل مشخص شده و استقرار بیش از چهار هزار دستگاه اتوبوس برای این مراسم پیش‌بینی شده است.

جعفر شهامت با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد سفر‌ها با خودروی شخصی انجام می‌شود، افزود: سهم حمل‌ونقل اتوبوسی بین ۸ تا ۱۰ درصد است و این میزان معمولاً ۲ تا ۳ درصد نوسان دارد.

وی با اشاره به ظرفیت ناوگان اتوبوسی خراسان رضوی گفت: این استان پس از تهران و با در اختیار داشتن ۸۶۶ دستگاه اتوبوس بیشترین تقاضا را در کشور دارد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی ادامه داد: برای پاسخگویی به نیاز جابه‌جایی زائران حدود ۶ هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس مورد نیاز است که بخش عمده آن با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی تأمین خواهد شد، در حالیکه استان خراسان رضوی حداکثر توان تأمین حدود ۸۰۰ دستگاه را دارد.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای موج بازگشت زائران افزود: فراخوان به‌کارگیری حدود ۳۰۰ دستگاه اتوبوس نیز صادر شده که می‌تواند بخشی از نیاز حمل‌ونقل را تأمین کند.

به گفته شهامت، همچنین در خصوص بهسازی راه‌ها، مجموعاً بیش از ۱۲۰ کیلومتر از کریدور‌های استان به‌ویژه کریدور غرب، بهسازی شده تا شرایط تردد زائران بهبود یابد.