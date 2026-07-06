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سیل خروشان عاشقان قائد شهید امت برای تشییع پیکر حضرت آیت الله العظمی (سیدعلی) خامنهای در مسیرهای اعلام شده جریان دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضور پُرشور و گسترده عاشقان و عزاداران آقای شهید امت برای تشییع پیکر مطهر آن بزرگوار در مسیرهای اعلام شده به اوج خود رسیده است بهگونهای که سوگواران رهبر فقید در خیابانهای منتهی به مسیر تشییع به دلیل شلوغی مفرط و نبود فضای خالی با دشواری روبهرو شدهاند.
در دقایق ابتدایی تشییع پیکر امام شهید، شاهد حضور گسترده و پرشور مردم در محوطه میدان آزادی هستیم، ازدحام امت داغدار چنان سنگین است که بسیاری از عزاداران و رهروان آن عزیز بزرگوار، به رغم اشتیاق فراوان، هنوز موفق به ورود به محوطه میدان نشدهاند و در حاشیه و مسیرهای منتهی به آن در صفهای طولانی انتظار میکشند.
فضای خیابانها و مسیرهای اعلام شده با حضور بیدریغ مردم لبریز شده و مردم در گوشه و کنار مسیر ایستادهاند تا فرصتی شود که بتوانند با امام مهربانیهای خویش وداع کنند.
بی نظیرترین مردم از سراسر جهان بر خودرو حامل پیکر آقای خود گرد هم آمدهاند تا ضمن وداع با پدر مهربان امّت، با خلف صالح و فرزند شایسته ایشان پیمان ببندند تا با پای جان و آخرین قطره خون، از انقلاب و نظام اسلامی دفاع کنند و راه امامین و فرماندهان شهید را ادامه دهند.
لحظه ورود پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به خیابان آزادی