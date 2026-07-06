پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان مرکزی محدودیت‌های ترافیکی به مناسبت برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید را در شهر اراک اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان مرکزی، از اجرای محدودیت‌های ترافیکی به‌مناسبت برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید در روز دوشنبه، ۱۵ تیرماه، در معابر شهر اراک از ساعت ۸ صبح تا پایان مراسم به شرح زیر خبر داد:

▪️میدان هفت تیر به سمت میدان شهداء

▪️تقاطع خیابان ۲۲ بهمن- مخابرات به سمت میدان شهدا

▪️خیابان امام خمینی به سمت خیابان محسنی و پیاده راه شهید پاکپور

▪️از تقاطع خیابان شهید رجایی، آموزش و پرورش به سمت میدان شهدا

▪️کلیه معابر و کوچه‌های منتهی به خیابان‌های محسنی و شیخ فضل الله نوری

▪️ از میدان جهاد بسمت میدان سرداران

▪️از تقاطع دکتر حسابی به سمت خیابان محسنی

▪️از تقاطع خیابان آیت اله غفاری، دانشگاه به سمت مصلی بیت المقدس

▪️ از میدان فلسطین (البرز) به سمت میدان سرداران

سرهنگ محمد پورشمس افزود: از شهروندان انتظار داریم به مانند همیشه با کارکنان خدوم پلیس راهور همکاری لازم را به عمل آورده و از آوردن و پارک خودروی شخصی خود در مسیر‌های اعلام شده جدا پرهیز و از وسایل نقلیه عمومی که برای این منظور در نظر گرفته شده استفاده نمایند.