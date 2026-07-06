به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مردانی، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور با حضور در موکب کمیته دانشگاهیان ستاد تشییع و وداع با «آقای شهید ایران»، ضمن مشارکت در خدمت‌رسانی به زائرین مراسم وداع و تشییع امام مجاهد شهید، به تحلیل ابعاد سیاسی و راهبردی حماسه‌ی بی‌نظیر روزهای اخیر پرداخت.

مردانی در ابتدای سخنان خود با اشاره به حضور دانشگاهیان در موکب‌های دانشگاهیان در سراسر کشور، اظهار داشت: «دانشگاهیان در سراسر کشور از روزهای آغازین جنگ رمضان، با مشارکت در برپایی و حضور فعال در مواکب اجتماعات شبانه امت مبعوث شده، به ویژه مواکبی که برای ایام تشییع و بدرقه امام شهیدمان در تهران، قم، مشهد و شهرهای مسیر راه برپا شده است، ضمن مشارکت در برپایی و تدارک ملزومات پذیرایی از زائرین و نظارت و هدایت برنامه‌های تبیینی و تبلیغی موکب‌ها، ثابت کردند که بدنه علمی و دانشگاهی کشور در غم و شادی این ملت شریک است و وظیفه خود می‌دانند که در این ایام، خدمتی هرچند کوچک به سوگواران ارائه دهند.

یک استاد دانشگاه، پذیرایی و ارائه خدمت به خیل مشتاقان تجلیل از امام بیداری و حکیم فرزانه شهید را بالاترین فضیلت برای خود می‌داند؛ اما آنچه فراتر از این حضور و خدمت باید مورد توجه قرار گیرد، پیامی است که این مراسم میلیونی برای جهانیان دارد.»



او با اشاره به حماسه‌آفرینی کم‌نظیر ملت بزرگ ایران در مراسم وداع با پیکر مطهر امام شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) و دیگر شهدای بیت معظم ایشان، خاطرنشان کرد: «آنچه در مصلای امام خمینی (ره) تهران رقم خورد، یک رویداد عاطفی صرف نبود؛ یک رزمایش راهبردی تمام‌عیار علیه نظام سلطه بود.

حضور میلیونی مردم، مصلی تهران را به بزرگترین گردهمایی سیاسی-مذهبی جهان در سال‌های اخیر تبدیل کرد. شعارهای مرگ بر آمریکا و انتقام، انتقام که در فضای مصلی و بیرون آن طنین‌انداز شد، فریاد بلند و اعلام صریح اراده ملی برای ادامه راه امام شهید و خون‌خواهی از جنایتکاران بود. حضور پرشکوه ملت از اقصی نقاط کشور در مراسم وداع و تشییع، پیام روشنی دارد: انقلاب ایران حد و مرزی نمی‌شناسد و متوقف شدنی نیست.»