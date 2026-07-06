جانشین پلیس راه راهور فراجا از تردد پرحجم، اما روان در آزادراه قم - تهران و محور هراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: ترافیک در آزادراه قم - تهران، محدوده بهشت زهرا، سنگین است.

وی افزود: در محور هراز، هر دو مسیر، محدوده سه‌راهی چلاو نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت سایر محور‌های شمالی گفت: تردد در محور‌های چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال، آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور هراز در مسیر شمال به جنوب نیمه سنگین است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: بر اساس آخرین گزارش‌ها، تمامی محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

سرهنگ محبی به رانندگان توصیه کرد؛ پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های کشور را بررسی کرده و با مدیریت زمان سفر، از تردد در ساعات اوج ترافیک تا حد امکان خودداری کنند.