به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ در راستای ادای دین به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ارج نهادن به مقام رهبر شهید و در چارچوب ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، شرکت فولاد غدیر نی‌ریز به ۲۰۰ زائر از شهر‌های نی‌ریز، قطرویه و مشکان برای حضور در مراسم وداع با رهبر شهید در تهران، قم و مشهد مقدس خدمات رسانی کرد.

ارادتمندان به حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (ره) رهبر شهید انقلاب اسلامی با چهار دستگاه اتوبوس به مدت سه روز به محل برگزاری مراسم تشییع و بدرقه به تهران اعزام شدند.

همچنین همزمان با این اعزام، شرکت فولاد غدیر نی‌ریز با برپایی موکب‌های خدمت‌رسانی در تهران و شهر نی‌ریز حضوری فعال در مراسم وداع با پیکر پاک رهبر شهید امت دارد.

شهرستان نی ریز در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.