به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال زیر ۱۸ سال پسران جهت حضور در رقابت‌های قهرمانی غرب آسیا به عنوان مرحله انتخابی کاپ آسیا صبح امروز دوشنبه ۱۵ تیر ماه وارد اردن شد.

امیررضا آذری، علیرضا رشیدی، محمدیاشار کمال‌خالدی، مانی منوچهری، امیرمحمد جعفرخانی، کیاشا طاهری، سهیل سلیمان‌نژاد، علی درستکار، محمدصالح پاک‌گوهر، حسین رنجبر، محمد شمسی، امیرمهدی پورشهسواری، آریا آب‌شیرین و کیانمهر کوچکی ۱۴ بازیکن حاضر در این مسابقات هستند که زیر نظر علی توفیق سرمربی تیم ملی زیر ۱۸ سال پسران، به رقابت خواهند پرداخت.

برنامه دیدار‌های تیم ملی بسکتبال زیر ۱۸ سال پسران ایران در رقابت‌های قهرمانی غرب آسیا به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۱۶ تیر ایران – فلسطین | ساعت ۱۴:۰۰

چهارشنبه ۱۷ تیر ایران – عراق | ساعت ۱۴:۰۰

پنجشنبه ۱۸ تیر ایران – سوریه | ساعت ۱۴:۰۰

جمعه ۱۹ تیر ایران – اردن | ساعت ۲۰:۰۰

شنبه ۲۰ تیر ایران – لبنان | ساعت ۱۴:۰۰

رقابت‌های قهرمانی بسکتبال زیر ۱۸ سال پسران غرب آسیا از ۱۶ تا ۲۰ تیرماه به میزبانی اردن برگزار می‌شود و تیم‌های برتر این مسابقات جواز حضور در رقابت‌های کاپ آسیا را کسب خواهند کرد.