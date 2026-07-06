دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی از آزادی دو زندانی جرایم غیرعمد و بهره‌مندی یک مددجو از پابند الکترونیک خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی در دیدار با خانواده زندانیان با تأکید بر کاهش آلام خانواده‌های آنان، از آزادی دو زندانی جرایم غیرعمد و بهره‌مندی یک مددجو از پابند الکترونیک خبر داد.

قاسمی با حضور در منزل چندین خانواده زندانی، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات معیشتی و قضایی این خانواده‌ها قرار گرفت و ضمن اهدای بسته‌های معیشتی به خانواده‌ها، پرونده‌های قضایی زندانیان مربوطه را مورد بازخوانی قرار داد و دستورات لازم برای پیگیری وضعیت آنان صادر کرد.

وی افزود: با مساعدت مالی بیش از ۳۰۰ میلیون تومان از محل منابع انجمن حمایت از زندانیان و ستاد دیه خراسان جنوبی، مقدمات آزادی این دو زندانی فراهم شد و دستورات لازم برای آزادی فوری آنان صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی همچنین با اشاره به رویکرد حبس‌زدایی دستگاه قضایی گفت: در این بازدید، با بررسی شرایط پرونده یکی از مددجویان، با بهره‌مندی وی از پابند الکترونیک و تحمل دوران حبس خارج از محیط زندان موافقت شد تا شاهد بازگشت وی به اجتماع و خانواده باشیم.