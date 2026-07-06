شهروندان ولایت‌مدار شهر ری در صد و بیست و هفتمین شب تجمعات مردمی، با حضور پرشور در میدان شهر، گرد آمدند تا در آستانه تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب، پیمان وفاداری و دلدادگی خود را با مقام والای رهبری تجدید کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میدان شهر ری در شب صد و بیست و هفتم، میزبان جمعیتی بود که با چشمانی اشک‌بار و قلبی سرشار از اندوه، برای آخرین دیدار و بدرقه رهبر شهید انقلاب گرد آمدند. مردمی که ۱۲۷ شبِ پیشین را با عشق و استقامت در میدان‌ها حاضر شده بودند، امشب در آستانه تشییع، عزم خود را برای حضور حداکثری در مراسم وداع ابراز کردند.

حاضران در این اجتماع، پیوند عمیق خود را با رهبر شهید انقلاب، نشانه‌ای از وفاداری مطلق به ولایت دانستند. فضای میدان شهر ری در این شب، آکنده از ابراز ارادت و پیمانی استوار بود تا ثابت کنند راه شهید، با حضور آگاهانه و دلدادگی ملت ایران، هرگز متوقف نخواهد شد.