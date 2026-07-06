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وزیر نفت در پیامی، ابقای برادر بزرگوار جناب حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای (دامت توفیقاته) را در مسئولیت خطیر ریاست قوه قضائیه از سوی رهبرعالیقدر انقلاب اسلامی (مدظله العالی) تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما در متن پیام محسن پاکنژاد آمده است:
ان الله یأمر بالعدل و الاحسان
(آیه ۹۰، سوره نحل)
برادر بزرگوار جناب حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای (دامت توفیقاته)
ابقای جنابعالی در مسئولیت خطیر ریاست قوة قضائیه از سوی رهبرعالیقدر انقلاب اسلامی (مدظله العالی) که نشان از اعتماد ایشان به شایستگی، تعهد، درایت و کارنامة ارزشمندتان در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد، موجب خرسندی و دلگرمی خدمتگزاران کشور شد.
بیتردید، این امر بیانگر موفقیت آن قوه در پیمودن مسیر تحول، عدالتگستری و صیانت از حقوق مردم و تأکیدی بر استمرار حرکتهای اثربخش سالهای اخیر در تحقق منویات امام شهید (ره) و مقام معظم رهبری است.
قوة قضائیه در دورة مسئولیت جنابعالی، با اتخاذ رویکردی تحولآفرین و مردممحور، گامهای مؤثری در ارتقای کارامدی نظام قضایی برداشته است. اجرای سند تحول و تعالی قوة قضائیه، توسعه و هوشمندسازی خدمات قضایی، گسترش خدمات الکترونیکی، تسهیل دسترسی مردم به خدمات، افزایش شفافیت و تسریع در فرایند رسیدگی به پروندهها، ازجمله دستاوردهای ارزشمندی است که در ارتقای بهرهوری، تسهیل خدمترسانی و افزایش رضایتمندی عمومی از دستگاه قضایی نقش مؤثری داشته است. همچنین، اهتمام جدی و عملی جنابعالی در مبارزه با فساد، برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و اداری، صیانت از حقوق بیتالمال و تقویت حاکمیت قانون، جلوهای از عزم راسخ قوة قضائیه در پاسداری از حقوق مردم و استقرار عدالت بوده است.
اینجانب، ضمن تبریک صمیمانة این انتصاب مجدد، از درگاه خداوند متعال، سلامتی، دوام عزت و مزید توفیقات جنابعالی را در ظل عنایات حضرت ولیعصر (عجلالله تعالی فرجهالشریف) در انجام این مسئولیت خطیر، صیانت از حقوق مردم و خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئلت دارم.
محسن پاکنژاد
وزیر نفت