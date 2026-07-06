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همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر حضرت آیتالله سید علی خامنهای، آئین سوگواری این رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران با حضور مسلمانان کشورهای مختلف در مسجد مناسس ایالت ویرجینیا و در حومه غربی واشنگتن دی سی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مراسم در فضایی معنوی و سرشار از اندوه و ایمان برگزار شد؛ فضایی که در آن پیوند عمیق حاضران با مفاهیم دینی، آموزههای اهلبیت (ع) و فرهنگ عاشورا بهروشنی قابل مشاهده بود.
در این مراسم که با حضور مسلمانان کشورهای مختلف در مسجد مناسس برگزار شد، «ابوالفضل مهرآبادی» سرپرست دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن نیز حضور داشت.
مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش بخشهایی از سخنان رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران آغاز شد؛ سخنانی که بر مفهوم رهبری در خط مقدم، ایستادگی در مسیر حق و معنای واقعی مقاومت تاکید داشت.
حجتالاسلام سید سلیمان از شیعیان پاکستان و رهبران دینی در آمریکا در این مراسم در سخنانی با اشاره به مفهوم مقاومت و شهادت، بر جایگاه انسانهایی که در مسیر اهلبیت (ع) گام برمیدارند، تاکید کرد.
او درباره رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، گفت: ایشان همانند امام حسین (ع)، در خط مقدم دفاع از ایران و اسلام قرار داشتند.
این روحانی شیعه و از دوستداران آقای شهید ایران، با تاکید بر ایستادن در سمت درست تاریخ و با اشاره به شرایط جهان معاصر، افزود: در جوامع غربی چنین رهبری کمتر دیده میشود.
وی تاکید کرد: شهادت حضرت آیت الله خامنهای به ما درس استقامت آموخت و هرکس که راه خدا را انتخاب میکند به بالاترین درجات میرسد.
آیتالله هاشمی از دیگر سخنرانان این مراسم بود که در ابتدای سخنانش به مناسبت شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران «توسط شقیترین فرد در عصر حاضر» به مردم و ملت ایران تسلیت گفت.
او که از شیعیان افغانستان است، در این مراسم به تبیین مفهوم کمال انسانی پرداخت و گفت که انسان برای رسیدن به کمال خلق شده است و باید هم رشد دنیوی و هم اخروی داشته باشد.
وی با بیان اینکه در فرهنگ اسلامی، بالاترین جایگاهها مربوط به امامت و پیشوایی اهل تقواست، افزود: مسیر کمال، مسیر تقواست و این مسیر برای زن و مرد یکسان است و انسان مسلمان باید همواره در جهت رسیدن به قله معنویت و پیشوایی حرکت کند.
حجت الاسلام شیخ عبدالجلیل نیز در این مراسم در سخنانی با استناد به آیات قرآن کریم گفت که هرکس در راه خداوند تلاش کند، به مقام شهادت میرسد که حیاتی ویژه است.
وی با اشاره به قیام و فلسفه عاشورا افزود: آیت الله سید علی خامنهای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، همیشه در میان ما خواهند بود و نام و راهشان جاودانه خواهد بود.
در پایان این مراسم، سوره فاتحه برای رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران و سایر شهدا قرائت و آئین سوگواری با دعا برای عزت مسلمانان، استواری پیروان اهلبیت (ع) و تعجیل در فرج در فضایی معنوی و آرامشبخش، برگزار شد.