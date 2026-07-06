تاکنون حضور پنج هیئت از کشور‌های پاکستان، لبنان، هند، هلند و چند کشور دیگر در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در مشهد نهایی شده و در مجموع ۲۶ نفر از اعضای هیات‌های خارجی به مشهد سفر خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،نماینده وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور و مشاور وزیر امور خارجه از هماهنگی با چند کشور برای حضور اتباع و هیاتهای خارجی در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.

غلامعباس ارباب خالص،بیان کرد: به این منظور جلساتی با مسوولان کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان برگزار شده است.

وی بیان کرد: بر اساس ظرفیت پیش‌بینی‌شده، مقرر شده است ۲ هزار و ۵۰۰ ویزای رایگان برای اتباع افغانستان صادر شود.

ارباب خالص افزود: همچنین مقدمات صدور ویزا برای حدود پنج هزار تبعه پاکستان نیز فراهم شده است، مشخصات این افراد به دستگاه‌های امنیتی اعلام شده و ورود آنان از طریق مرز دوغارون انجام خواهد شد.