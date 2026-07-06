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کاروان عاشقان وعزاداران قائد شهید امت دیشب از برخی شهرستان های استان به تهران برای شرکت درمراسم تشییع پیکر مطهر امام مجاهد شهید اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دیشب زائرانی از شهرستان بوئین میاندشت با دو دستگاه اتوبوس به تهران اعزام شدند و امشب هم جمع دیگری از عزاداران بادودستگاه اتوبوس برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید راهی قم میشوند.
شب گذشته بیش از ۲۵۰ نفر از زائران تشییع رهبر شهید امت از فریدونشهر اعزام شدند.
ستوده فر مدیر کاروان اعزامی تشییع رهبر شهید انقلاب در فریدونشهر گفت: این تعداد زائر با ۵ دستگاه اتوبوس برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب درتهران اعزام شدند و همچنین ۵۰ خودرو شخصی هم برای شرکت در مراسم بدرقه امام مجاهد شهید از شهرستان فریدونشهر ثبت نام کردهاند.
از شهرستان گلپایگان هم بیش از هزار نفر از عزاداران رهبر شهید انقلاب در قالب بیست وسه دستگاه اتوبوس از برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید انقلاب به تهران اعزام شدند.
رئیس بسیج قهدریجان هم گفت: ۸۰۰ نفر از عزاداران با ۷ دستگاه اتوبوس و خودروهای شخصی از این شهر برای حضور در مراسم تشییع امام مجاهد شهید در مصلای امام خمینی (ره) تهران اعزام شدند.
سرگرد کاظمزاده افزود: کاروان اعزامی متشکل از خواهران و برادران شهر قهدریجان است که با عشق و ارادت، برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید حضرت آیتالله خامنهای راهی تهران شدند.
فرمانده سپاه ناحیه برخوار گفت: ۸۰۰ زائر بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در قالب ۲۰ دستگاه اتوبوس دیشب به تهران اعزام شدند.
سرهنگ سید کمال موسوی افزود:امشب هم ۴۰۰ عزادار امام مجاهد شهید با ۱۰ دستگاه اتوبوس به قم برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید اعزام میشوند.