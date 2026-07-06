مردم شهرستان قدس در صد و بیست و هفتمین شب همبستگی، با حضور در خیابان‌ها و میادین شهر، بار دیگر بر ادامه راه رهبر شهید انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در شب صد و بیست و هفتم، مردم شهرستان قدس با حضور در خیابان‌ها و میادین شهر، اتحاد و همبستگی خود را به تصویر کشاندند.

حاضران در این تجمعات مردمی، با ابراز ارادت به مقام والای رهبری، بر تداوم مسیر و ادامه راه رهبر شهید تأکید ورزیدند. این حضور گسترده در شب ۱۲۷، جلوه‌ای از اتحاد مردم شهرستان قدس در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.