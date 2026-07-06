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رئیس کمیته امداد و فوریتهای پزشکی ستاد برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید گفت: ۹۶ بیمار پس از دریافت اقدامات درمانی جهت ادامه روند درمان به مراکز بیمارستانی منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمد اسماعیل توکلی رئیس کمیته امداد و فوریتهای پزشکی ستاد برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید گفت: بامشارکت و همراهی ۲۵۰۰ نفر از کارشناسان اورژانس استان تهران، بخش خصوصی و بهداشت ودرمان ستاد کل نیروهای مسلح تاکنون خدمات گستردهای به زائران و شرکتکنندگان در این رویداد جهانی ارائه شده است و این خدمات تا پایان مراسم تشییع رهبر شهید در تهران ادامه دارد.
وی افزود: بر اساس آمار، در بخش خدمات فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی مراسم وداع، در مجموع ۱۵ هزار و ۹۸۹ مورد خدمت به زائران ارائه شده که از این تعداد، ۹۶ بیمار پس از دریافت اقدامات درمانی جهت ادامه روند درمان به مراکز بیمارستانی منتقل شدند. همچنین برای نخستین بار در کشور و با برنامهریزی و پیگیری اورژانس استان تهران، انتقال ریلی بیماران در این مراسم عملیاتی شد.
رئیس سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: در حوزه اورژانس هوایی نیز ۱۷ سورتی پرواز با هدف تسریع در ارائه خدمات درمانی و امدادی به مردم عزیز انجام گرفت و در مجموع تاکنون ۳۳ هزار و ۷۹۸ نفر، از خدمات حوزه سلامت در مراسم وداع و تشییع قائد شهید بهرهمند شدهاند.
توکلی با اشاره به اینکه دو مورد احیای قلبی ریوی (CPR) نیز توسط تیمهای عملیاتی انجام شده است.تصریح کرد: با برنامهریزی دقیق، استقرار مناسب نیروها و تجهیزات، هماهنگی مطلوب میان دستگاههای امدادی و درمانی و تلاش شبانهروزی خدمتگزاران حوزه سلامت، تاکنون هیچگونه فوتی و صدمات جانی در این مراسم گزارش نشده است.
رئیس کمیته امداد و فوریتهای پزشکی ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع قائد شهید امت ادامه داد: اورژانس استان تهران ضمن قدردانی از همکاری مردم عزیز، تا پایان مراسم تشییع در کنار هموطنان بوده و با آمادگی کامل، نسبت به ارائه خدمات فوریتهای پزشکی و امدادی اقدام خواهد کرد.