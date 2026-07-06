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شرکت آبوفاضلاب استان ایلام در اطلاعیهای اعلام کرد: به دلیل شکستگی خط انتقال آب گُلگُل؛ از ساعاتی دیگر مشترکان مناطق زیر پوشش این خط با افت فشار یا قطعی موقت آب مواجه خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شرکت آبوفاضلاب استان در اطلاعیهای از افت فشار و قطعی آب در مناطقی از شهر ایلام به علت شکستگی خط انتقال آب گلگل خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است:
به دلیل شکستگی خط انتقال آب گلگل؛ از ساعاتی دیگر مشترکان مناطق زیر پوشش این خط، شامل: بانبرز، ۲۴ متری، بلوار سیدالشهدا، ۲۲ بهمن، خیابان آیتالله حیدری، خیابان خرمشهر، نوروزآباد، فرودگاه سابق، مصلا، بلوار آزادی، کشوری، بلوار شهید بهشتی، بلوار خرمرود، بلوار جمهوری، بلوار اصناف و بلوار خبرنگار با افت فشار یا قطعی موقت آب مواجه خواهند شد؛ بنابراین از شهروندان درخواست میشود؛ تا زمان رفع این مشکل، با صرفهجویی در مصرف آب و پرهیز از مصارف غیرضروری، کارکنان این شرکت را در مدیریت شرایط پیشآمده یاری کنند.
گفتنی است گروههای عملیاتی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام به همراه تجهیزات و ماشینآلات سبک و سنگین به محل حادثه اعزام شدهاند و عملیات تعمیر و رفع شکستگی با حداکثر توان در حال انجام است.