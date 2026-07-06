به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، این مراسم امروز دوشنبه ۱۵ تیر از ساعت ۱۳ از میدان هفت تیر آغاز می‌شود و تا مصلی امام خمینی (ره) ادامه دارد.

بر اساس اعلام ستاد برگزاری این مراسم ، هیات‌های مذهبی ، کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد ، تشکل‌های مردمی ، خانواده‌های معظم شهدا ، ایثارگران ، جوانان و دیگر اقشار جامعه با در دست داشتن پرچم و نماد‌های عزاداری، در سوگ قائد امت به عزاداری می‌پردازند.